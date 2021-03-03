Клуб Бундесліги призначив п'ятого головного тренера за сезон

Фото: EPA/UPG Vorwärts

"Шальке 04" на офіційному сайті оголосив про призначення Димитріоса Граммозіса на посаду головного тренера команди.

Контракт 42-річного грецького фахівця з гельзенкірхенським клубом розрахований до 30 червня 2022 року. Раніше він працював з "Дармштадтом" і очолював молодіжку "Бохума".

Граммозіс став п'ятим головним тренером "гірників" у сезоні-2020/2021. До нього командою керували Давид Вагнер, Мануель Баум, Губ Стевенс і Крістіан Гросс.

Показово, що останній пропрацював у клубі лише 63 дні.

Нагадаємо, що після 23 турів "Шальке" займає останнє місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 9 очок.