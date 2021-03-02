У рамках регулярного чемпіонату НБА "Бруклін Нетс" в овертаймі обіграв "Сан-Антоніо Сперз" - 124:113.

Зоряний захисник "Нетс" Джеймс Харден у цьому поєдинку оформив трипл-дабл - він набрав 30 очок, зробив 14 підбирань і 15 передач.

31-річний баскетболіст установив унікальний рекорд - він став першим гравцем в історії ліги зі статистикою 30-10-15 без єдиної втрати. Раніше три гравці: ЛеБрон Джеймс, Кріс Пол і Джон Стоктон - набирали 30+ очок і 15+ передач без втрат, однак до трипл-даблу їм не вистачало потрібної кількості підбирань.

Крім того, Харден установив клубний рекорд - раніше жоден гравець "Брукліна" не записував собі в актив мінімум 30 очок, 10 підбирань і 15 передач в одному матчі.