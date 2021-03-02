Білоруські футбольні ультрас повстали проти Лукашенка і оголосили про бойкот матчів

Уже сьогодні матчем за Суперкубок країни між чемпіоном солігорським "Шахтарем" і володарем національного Кубка БАТЕ в Білорусі стартує новий футбольний сезон.

Однак уболівальники не поспішають повертатися на трибуни, і річ не в коронавірусі - поки в інших країнах панував локдаун, матчі Вищої ліги Білорусі проходили за розкладом, ще й з уболівальниками на трибунах.

Фани заявили, що відмовляються повертатися на трибуни, протестуючи проти політичної ситуації в країні.

Ініціаторами руху виступили вболівальники брестського "Динамо", саме вони першими оголосили бойкот на своїй офіційній сторінці в Instagram.

До них приєднався і фанатський рух БАТЕ.

"Прийшов 2021, рік змін. Але допоки ці зміни не відбудуться, "Трибуна" залишатиметься закритою для активної підтримки, як і виїзні матчі команди. Наша совість не дозволяє залишатися осторонь від того, що відбувається в країні. Солідаризуючись із тими, хто став жертвою цієї репресивної машини, з братніми клубами і з кожним гордим білорусом, який поважає себе, ми відмовляємося "стрибати під дудку" нинішнього режиму", - заявили фанати БАТЕ.

Уболівальники "Німану" також виступили із заявою про відмову відвідувати фанатський сектор "до повної перемоги народу".

"Перед початком наступного футбольного сезону хочемо ще раз нагадати всім. Активного фанатського сектору вдома і в гостях не буде до повної перемоги народу. Всім удачі і терпіння. Живе Білорусь".

Від відвідування матчів відмовилися фани солігорського "Шахтаря", "Молодечна" та "Слуцька".

Пізніше зі схожими заявами також виступили фанати "Вітебська", жодинського і мінського "Торпеда", "Мінська", "Іслочі", "Дніпра" з Могильова та інших. Загалом близько двох десятків клубів.