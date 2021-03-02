Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
ГоловнаСпорт

Білоруські футбольні ультрас повстали проти Лукашенка і оголосили про бойкот матчів

Фани висловили свою позицію.

Білоруські футбольні ультрас повстали проти Лукашенка і оголосили про бойкот матчів
Фото: instagram.com/brestfans98

Уже сьогодні матчем за Суперкубок країни між чемпіоном солігорським "Шахтарем" і володарем національного Кубка БАТЕ в Білорусі стартує новий футбольний сезон.

Однак уболівальники не поспішають повертатися на трибуни, і річ не в коронавірусі - поки в інших країнах панував локдаун, матчі Вищої ліги Білорусі проходили за розкладом, ще й з уболівальниками на трибунах.

Фани заявили, що відмовляються повертатися на трибуни, протестуючи проти політичної ситуації в країні.

Ініціаторами руху виступили вболівальники брестського "Динамо", саме вони першими оголосили бойкот на своїй офіційній сторінці в Instagram.

До них приєднався і фанатський рух БАТЕ.

"Прийшов 2021, рік змін. Але допоки ці зміни не відбудуться, "Трибуна" залишатиметься закритою для активної підтримки, як і виїзні матчі команди. Наша совість не дозволяє залишатися осторонь від того, що відбувається в країні. Солідаризуючись із тими, хто став жертвою цієї репресивної машини, з братніми клубами і з кожним гордим білорусом, який поважає себе, ми відмовляємося "стрибати під дудку" нинішнього режиму", - заявили фанати БАТЕ.

Уболівальники "Німану" також виступили із заявою про відмову відвідувати фанатський сектор "до повної перемоги народу".

"Перед початком наступного футбольного сезону хочемо ще раз нагадати всім. Активного фанатського сектору вдома і в гостях не буде до повної перемоги народу. Всім удачі і терпіння. Живе Білорусь".

Від відвідування матчів відмовилися фани солігорського "Шахтаря", "Молодечна" та "Слуцька".

Пізніше зі схожими заявами також виступили фанати "Вітебська", жодинського і мінського "Торпеда", "Мінська", "Іслочі", "Дніпра" з Могильова та інших. Загалом близько двох десятків клубів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також