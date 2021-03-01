Швидкість Кайси Вікхофф Лі перед падінням становила від 130 до 180 км/на годину.

На етапі Кубка світу з супергіганту в італійському містечку Валь ді Фасса 22-річна норвезька гірськолижниця Кайса Вікхофф Лі впала і на великій швидкості покотилися по схилу. Лише захисна огорожа зупинила її.

Зазначають, що у спортсменки не відстебнулися лижі, що могло погіршити характер отриманих нею травм.

При цьому швидкість перед падінням Вікхофф Лі становила від 130 до 180 км/на годину.

Змагання зупинили. Повідомляють, що протягом 23 хвилин Кайсі надавали допомогу, після чого на ношах завантажили у вертоліт і доставили в найближчу лікарню.