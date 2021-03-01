Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Верхівка "Грузинської мрії" влаштувала вечірку в день затримання лідера опозиції, - ЗМІ
Верхівка "Грузинської мрії" влаштувала вечірку в день затримання лідера опозиції, - ЗМІ
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Синоптики розповіли про погоду у березні
Синоптики розповіли про погоду у березні
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
ГоловнаСпорт

Луческу провів 600-й матч на чолі українських команд

Ювілейний матч виявився переможним.

Луческу провів 600-й матч на чолі українських команд
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG

У рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" на виїзді переграло "Львів" - 4:1 - і зміцнило до 4 очок лідерську позицію завдяки осічці "Шахтаря" в поєдинку проти "Зорі" (0:1).

Додамо, що матч на "Арена Львів" став для наставника "біло-синіх" Мірчі Луческу 600-м у кар'єрі на чолі українських команд.

Луческу - третій фахівець, якому вдалося досягти цієї позначки в період незалежності України. Більше за нього ігор провели тільки Мирон Маркевич (792) і Микола Павлов (631).

572 зустрічі Мірча провів із "Шахтарем", 28 - із "Динамо". 372 матчі було зіграно в УПЛ, 145 - у єврокубках, 71 - у Кубку України, 12 - у Суперкубку.

При цьому команди Луческу подолали 900-очковий рубіж в чемпіонатах України (902). 865 балів у 356 матчах під керівництвом румунського тренера заробив "Шахтар" і 37 в 16 - "Динамо".

За відсотком набраних очок його підопічними (80,8%) Луческу поступається серед наставників, що входять в топ-10, тільки Валерію Лобановському (84,9%).

Луческу очолював "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. З 2020-го він головний тренер "Динамо".

Огляд матчу "Львів" - "Динамо".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також