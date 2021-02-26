У рейтингу кращих гравців Ліги Європи два українці увійшли до топ-100

Після матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА оновив рейтинг кращих футболістів турніру.

У топ-100 гравців виявилося двоє українців. Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін розмістився на 57 сходинці з 3 373 очками. На 94 місці перебуває його одноклубник, захисник Микола Матвієнко з 2 826 балами.

Трійку кращих футболістів Ліги Європи серед українців замикає вінгер "Динамо" Віктор Циганков. У загальному рейтингу він розмістився на 156 позиції з 2 240 очками.

А продовжує очолювати рейтинг півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш (9 866). На другому і третьому місцях розташувалися хавбек "Арсеналу" Букайо Сака (6 236) і форвард "Вільярреала" Жерар Морено (6 147) відповідно. Відзначимо, що з командою останнього жереб звів "Динамо" в 1/8 фіналу.