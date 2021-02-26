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Гравця "Баварії" звинуватили в домашньому насильстві над колишньою дівчиною, яка померла

Жером Боатенг знову опинився під слідством.

Гравця "Баварії" звинуватили в домашньому насильстві над колишньою дівчиною, яка померла
Жером Боатенг
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Мюнхена відновила розслідування щодо захисника "Баварії" Жерома Боатенга у справі про напад на колишню дівчину Касію Ленгардт, повідомляє isport.ua.

Футболіста звинуватили в умисному нанесенні тілесних ушкоджень дівчині, яка сталася в жовтні 2019 року. Це розслідування було закрито, однак тепер його знову відкрили.

Справа в тому, що перед фіналом Клубного чемпіонату світу стало відомо, що 25-річну Ленгардт знайшли мертвою в її квартирі. Через це Боатенг покинув розташування клубу і повернувся з Катару до Німеччини, хоча вони з Касіей розлучилися за тиждень до її смерті.

Представник прокуратури Мюнхена розповіла, що в ході розслідування смерті дівчини в Берліні була отримана нова інформація по справі про нанесення тілесних ушкоджень, і тому розслідування поновили.

Касія Ленгардт
Фото: instagram.com/kasia_lenhardt/
Касія Ленгардт

32-річного Боатенга звинуватили в нападі, в результаті якого у дівчини виявилася розірвана мочка вуха. У соціальних мережах було опубліковано фото травми, але його вилучили незадовго до того, як дівчину знайшли мертвою.

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