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Екснаставник збірної США зі спортивної гімнастики застрелився після звинувачень у насильстві

Джону Геддерту було 63 роки.

Екснаставник збірної США зі спортивної гімнастики застрелився після звинувачень у насильстві
Джон Геддерт
Фото: USA TODAY Sports

Колишній головний тренер жіночої олімпійської збірної США 2012 року зі спортивної гімнастики Джон Геддерт, звинувачений у фізичному, психологічному і сексуальному насильстві, застрелився, повідомляє CNN.

Геддерт скоїв самогубством у зоні відпочинку поблизу автомагістралі 96 у Гранд-Ледж, штат Мічиган.

Геддерту оголосили звинувачення у 24 тяжких злочинах: примус до праці незаконних іммігрантів, незаконна імміграція неповнолітніх для примусової праці, злочинна сексуальна поведінка першого та другого ступенів і брехня під час розслідування тяжкого злочину.

За словами генпрокурора, колишній тренер ігнорував травми підопічних, жорстоко поводився з ними і залякував.

Геддерт мав постати перед судом у четвер, 25 лютого. У разі доведення провини його могли засудити до тривалого тюремного ув'язнення.

Додамо, що багато колишніх гімнасток описують тренерський стиль Геддерта як інтенсивний, строгий і образливий. Кілька колишніх гімнасток розповіли, що Геддерт неодноразово говорив їм накласти на себе руки.

У 2013 році Геддерт уже перебував під кримінальним розслідуванням за жорстоке поводження з гімнастками.

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