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Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)

Олег Верняєв якийсь час буде поза спортом.

Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Олег Верняєв
Фото: t.me/UkrainianGymnastics

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань, про це повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

На даний момент не розголошуються подробиці відсторонення українського спортсмена.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняева триватиме до закінчення процедури, яка ще триває.

"FIG не коментуватиме цей процес", - заявили в федерації.

Спроби зв'язатися з Верняевим і Федерацією гімнастики України не увінчалися успіхом, відзначає видання.

27-річний Верняєв є лідером української збірної. На Олімпіаді-2016 він став найсильнішим на брусах, і йому лише однієї десятої бала не вистачило, щоб випередити японця Кохею Учімура в багатоборстві.

Крім того, українець також виграв "золото" чемпіонату світу-2014 на брусах. Верняєв є єдиним в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу в багатоборстві.

Нагадаємо, в грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення микротравмами спортсмена.

Оновлення. Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартінскій в інтерв'ю Tribuna.com прокоментував інформацію про тимчасове відсторонення Верняева від змагань.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу.

У Міжнародній федерації гімнастики сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - заявив Сартінскій.

При цьому наставник збірної не виключає, що це може бути допінг.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація, поки", - зазначив Сартінскій.

Додамо, що генеральний секретар федерації гімнастики України Оксана Куліда повідомила, що не може коментувати цю інформацію

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