Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)

Олег Верняєв якийсь час буде поза спортом.

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань, про це повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

На даний момент не розголошуються подробиці відсторонення українського спортсмена.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняева триватиме до закінчення процедури, яка ще триває.

"FIG не коментуватиме цей процес", - заявили в федерації.

Спроби зв'язатися з Верняевим і Федерацією гімнастики України не увінчалися успіхом, відзначає видання.

27-річний Верняєв є лідером української збірної. На Олімпіаді-2016 він став найсильнішим на брусах, і йому лише однієї десятої бала не вистачило, щоб випередити японця Кохею Учімура в багатоборстві.

Крім того, українець також виграв "золото" чемпіонату світу-2014 на брусах. Верняєв є єдиним в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу в багатоборстві.

Нагадаємо, в грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення микротравмами спортсмена.

Оновлення. Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартінскій в інтерв'ю Tribuna.com прокоментував інформацію про тимчасове відсторонення Верняева від змагань.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу.

У Міжнародній федерації гімнастики сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - заявив Сартінскій.

При цьому наставник збірної не виключає, що це може бути допінг.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація, поки", - зазначив Сартінскій.

Додамо, що генеральний секретар федерації гімнастики України Оксана Куліда повідомила, що не може коментувати цю інформацію