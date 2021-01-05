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Канада знищила Росію в півфіналі Молодіжного чемпіонату світу з хокею

Боротьби не вийшло.

Канада знищила Росію в півфіналі Молодіжного чемпіонату світу з хокею
Збірна Канади
Фото: IIHF

На Молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який підходить до свого завершення в Канаді, відбулися матчі 1/2 фіналу.

Першими вийшли на лід збірні Канади і Росії.

Перевага господарів протягом усього поєдинку було величезною. Канадці закинули п'ять шайб без відповіді і стали першими фіналістами турніру.

Варто відзначити, що на чемпіонаті підопічні Андре Турин'і ще жодного разу по ходу матчу не програвали.

Їх суперниками по фіналу стали їхні сусіди по північноамериканському континенту - збірна США, яка лише за 76 секунд до закінчення основного часу зуміла забити вирішальну шайбу в протистоянні з фінами - 4:3.

Фінал і матч за "бронзу" відбудуться вже сьогодні вночі.

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