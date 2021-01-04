В рамках 14-го туру Бундесліги один з лідерів чемпіонату "Байєр" зустрічався на виїзді з "Айнтрахтом" і поступився - 1:2.
Рахунок відкрили на 10-й хвилині гості. Причому зробив це Надим Амірі майстерно.
24-річний німець афганського походження спритно прийняв м'яч у штрафному майданчику, зробивши пірует він обіграв захисника, і зумів залишити в дурнях голкіпера суперника, хитро пробив п'ятою.
Гол напевно буде в кінці сезону претендувати на кращий гол 2021 року.
Nadiem Amiri already starting the conversation for Goal of the Year 🤯(via @ESPNFC ) pic.twitter.com/cW1eOX3t6Z— International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 2, 2021