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Забитим голом в ворота "Айнтрахта" гравець "Байєра" претендує на премію Пушкаша

Надим Амірі проявив винахідливість і майстерність.

Забитим голом в ворота "Айнтрахта" гравець "Байєра" претендує на премію Пушкаша
Надим Амірі
Фото: "Байєр"

В рамках 14-го туру Бундесліги один з лідерів чемпіонату "Байєр" зустрічався на виїзді з "Айнтрахтом" і поступився - 1:2.

Рахунок відкрили на 10-й хвилині гості. Причому зробив це Надим Амірі майстерно.

24-річний німець афганського походження спритно прийняв м'яч у штрафному майданчику, зробивши пірует він обіграв захисника, і зумів залишити в дурнях голкіпера суперника, хитро пробив п'ятою.

Гол напевно буде в кінці сезону претендувати на кращий гол 2021 року.

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