УЄФА включив двох футболістів з "Динамо" і "Шахтаря" в список найперспективніших гравців

Анатолій Трубін і Ілля Забарний "вистрілили" в цьому сезоні.

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін і захисник "Динамо" Ілля Забарний увійшли в топ-50 молодих футболістів, які можуть проявити себе в 2021 році, за версією УЄФА.

Серед найперспективніших гравців, зокрема, значаться захисник "Марселя" Бубакар Камара, півзахисник "Боруссії" Дортмунд Джуд Беллінгем, хавбек "Ліверпуля" Кертіс Джонс, вінгер "Барселони" Педрі, форвард "Мілана" Даніель Мальдіні, а також наймолодший гравець і бомбардир в історії Бундесліги Юссуфа Мукоко з дортмундської "Боруссії".

У поточному сезоні 19-річний Трубін зіграв в 13 матчах за "Шахтар", пропустивши 15 голів. Голкіпер визнаний кращим гравцем "гірників" у 2020 році.

На рахунку 18-річного Забарного 18 поєдинків за "Динамо".