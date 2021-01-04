Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
ГоловнаСпорт

УЄФА включив двох футболістів з "Динамо" і "Шахтаря" в список найперспективніших гравців

Анатолій Трубін і Ілля Забарний "вистрілили" в цьому сезоні.

УЄФА включив двох футболістів з "Динамо" і "Шахтаря" в список найперспективніших гравців
Анатолій Трубін
Фото: Скриншот "Футбол 1/2/3"

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін і захисник "Динамо" Ілля Забарний увійшли в топ-50 молодих футболістів, які можуть проявити себе в 2021 році, за версією УЄФА.

Серед найперспективніших гравців, зокрема, значаться захисник "Марселя" Бубакар Камара, півзахисник "Боруссії" Дортмунд Джуд Беллінгем, хавбек "Ліверпуля" Кертіс Джонс, вінгер "Барселони" Педрі, форвард "Мілана" Даніель Мальдіні, а також наймолодший гравець і бомбардир в історії Бундесліги Юссуфа Мукоко з дортмундської "Боруссії".

У поточному сезоні 19-річний Трубін зіграв в 13 матчах за "Шахтар", пропустивши 15 голів. Голкіпер визнаний кращим гравцем "гірників" у 2020 році.

На рахунку 18-річного Забарного 18 поєдинків за "Динамо".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також