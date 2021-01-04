Поєдинок "Тоттенгем" - "Лідс" був ознаменований не тільки трьома забитими м'ячами.

17-й тур Англійської Прем'єр-ліги організатори вирішили розтягнути на 4 дні. Зокрема, в Лондоні відбувся поєдинок між "Тоттенгемом" і "Лідсом" (3:0), в якому було зафіксовано кілька рекордів АПЛ.

Автором двох досягнень став форвард господарів Гаррі Кейн, який також у співавторстві з Сон Хин Міном встановив і третій рекорд.

Перші два були встановлені на 29-й хвилині, коли Кейн реалізував пенальті і оформив перший в сезоні своєрідний дабл-дабл - досяг позначки в 10+ голів і 10+ гольових передач.

При цьому, щоб домогтися двозначних показників по голам і ассістам гравцеві збірної Англії знадобилося всього 16 матчів зі старту чемпіонату.

Fewest games needed to reach double figures for goals AND assists in a single Premier League season:



⚪️ @HKane (16)

🔴 @cesc4official (17)



We have a new record. 😳 pic.twitter.com/VK5arIinVB — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2021

Попередній рекорд утримував колишній півзахисник "Арсеналу" Сеск Фабрегас, який зробив це за 17 матчів АПЛ в сезоні-2009/10.

Крім того, Гаррі став першим гравцем в АПЛ, який забив всім 30 командам, проти яких виходив на поле. Цього не зумів домогтися жоден футболіст ліги.

30 – Harry Kane has scored against all 30 teams he’s faced in the Premier League, the only player with a 100% record among those to have faced more than one opponent. Collection. #TOTLEE — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2021

У парі з Соном Кейн встановив ще один рекорд. На 43-й хвилині кореєць подвоїв перевагу "шпор", а гольова передача була на рахунку все того ж Кейна.

Таким чином, Кейн і Сон віддали один одному 13 ассистів і це найкращий показник АПЛ по ходу однієї кампанії.

13 - Harry Kane and Son Heung-min have now combined for 13 goals in the Premier League this season - no duo has ever combined for more in a single campaign in the competition. Telepathy. #TOTLEE pic.twitter.com/zgvgCLRPUJ — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2021

Після цієї перемоги "Тоттенгем" повернув собі 4-е місце в турнірній таблиці, поступаючись лідируючим "Ліверпулю" і "Манчестеру Юнайтед" 4-а очками.

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Лідс".