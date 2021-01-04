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В одному матчі був встановлений цілий каскад рекордів Англійської Прем'єр-ліги

Поєдинок "Тоттенгем" - "Лідс" був ознаменований не тільки трьома забитими м'ячами.

В одному матчі був встановлений цілий каскад рекордів Англійської Прем'єр-ліги
Гаррі Кейн і Сон Хин Мін
Фото: EPA/UPG

17-й тур Англійської Прем'єр-ліги організатори вирішили розтягнути на 4 дні. Зокрема, в Лондоні відбувся поєдинок між "Тоттенгемом" і "Лідсом" (3:0), в якому було зафіксовано кілька рекордів АПЛ.

Автором двох досягнень став форвард господарів Гаррі Кейн, який також у співавторстві з Сон Хин Міном встановив і третій рекорд.

Перші два були встановлені на 29-й хвилині, коли Кейн реалізував пенальті і оформив перший в сезоні своєрідний дабл-дабл - досяг позначки в 10+ голів і 10+ гольових передач.

При цьому, щоб домогтися двозначних показників по голам і ассістам гравцеві збірної Англії знадобилося всього 16 матчів зі старту чемпіонату.

Попередній рекорд утримував колишній півзахисник "Арсеналу" Сеск Фабрегас, який зробив це за 17 матчів АПЛ в сезоні-2009/10.

Крім того, Гаррі став першим гравцем в АПЛ, який забив всім 30 командам, проти яких виходив на поле. Цього не зумів домогтися жоден футболіст ліги.

У парі з Соном Кейн встановив ще один рекорд. На 43-й хвилині кореєць подвоїв перевагу "шпор", а гольова передача була на рахунку все того ж Кейна.

Таким чином, Кейн і Сон віддали один одному 13 ассистів і це найкращий показник АПЛ по ходу однієї кампанії.

Після цієї перемоги "Тоттенгем" повернув собі 4-е місце в турнірній таблиці, поступаючись лідируючим "Ліверпулю" і "Манчестеру Юнайтед" 4-а очками.

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Лідс".

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