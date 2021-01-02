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"Парі Сен-Жермен" повідомив про призначення нового головного тренера

Їм передбачувано став Маурісіо Почеттіно.

"Парі Сен-Жермен" повідомив про призначення нового головного тренера
Маурісіо Почеттіно
Фото: псж

Переможець трьох останніх сезонів Ліги 1 і фіналіст Ліги чемпіонів-2019/20 "Парі Сен-Жермен" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Маурісіо Почеттіно новим головним тренером.

Контракт з 48-річним аргентинським фахівцем розрахований до червня 2022.

Почеттіно перебував без клубу з листопада 2019, коли він покинув "Тоттенгем" після п'яти з половиною років роботи в лондонському клубі.

Додамо, що на початку 2000-х Почеттіно протягом 2,5 років захищав кольори ПСЖ, вигравши з парижанами Кубок Інтертото.

Нагадаємо, напередодні Різдва ПСЖ звільнив Томаса Тухеля з поста головного тренера.

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