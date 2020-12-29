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"Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про відставку Тухеля

47-річний німецький фахівець очолював паризький клуб з травня 2018 року.

"Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про відставку Тухеля
Томас Тухель
Фото: EPA/UPG

Чемпіон Франції клуб "Парі Сен-Жермен" на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Томаса Тухеля.

"Хотів би подякувати Томасу Тухелю і його колегам за все, що вони зробили для клубу. Тухель вклав багато сил і енергії у свою роботу. Ми будемо пам'ятати всі хороші моменти, які пережили разом. Бажаємо йому всього найкращого", - цитує пресслужба ПСЖ президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі.

47-річний німецький фахівець очолював паризький клуб з травня 2018 року. Із ним команда двічі вигравала Чемпіонат і Суперкубок Франції, по разу перемагала в Кубку країни і Кубку Французької ліги. Також клуб досяг найвищого успіху у своїй історії - вийшов у фінал Ліги чемпіонів сезону-2019/20, де поступився "Баварії" (0:1).

Після 17 турів чемпіонату Франції-2020/21 парижани посідають третє місце в турнірній таблиці, поступаючись лідеру "Ліону" на одне очко.

На місце Тухеля прогнозують аргентинського фахівця, колишнього наставника "Тоттенгема" Маурісіо Почеттіно.

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