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НАБУ закрило справу стосовно Павелка про незаконне збагачення і декларування

Це пов'язано з рішенням Конституційного Суду. 

НАБУ закрило справу стосовно Павелка про незаконне збагачення і декларування
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу стосовно президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, повідомляють у Facebook Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Правоохоронні органи закрили кримінальне провадження за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020.

Це провадження було відкрито за матеріалами, які НАЗК направило до правоохоронних органів після встановлення ознак недостовірного декларування за результатами повної перевірки декларацій.

Таким чином, Національне антикорупційне бюро України закрило провадження стосовно Павелка (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отриманих подарунків у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майна (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою), йдеться в постанові.

Правоохоронні органи закрили це провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 ККУ визнано неконституційною.

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