Віта Семеренко і Підручний посіли останнє місце в біатлонній "Різдвяній гонці"

У німецькому Рупольдінгу на "Хімгау-Арені" завершилася традиційна біатлонна "Різдвяна гонка".
Попри снігопад, масстарт і гонка переслідування пройшли вчасно, інформує xsport.ua.
Якщо після масстарту українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний були п'ятими, то під час гонки переслідування непереконлива стрільба і слабкий хід опустили українську команду на останню, дев'яту позицію.
Переможцями став російський дует Євгенії Павлової і Матвія Єлісєєва.
Результати масстарту:
- Євгенія Павлова/Матвій Єлісєєв, Росія (3 промахи) 33:15,3
- Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Німеччина (4) +18,2
- Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард, Австрія (8) +50,2
- Доротея Вірер/Лукас Гофер, Італія (9) +1:09,1
- Віта Семеренко/Дмитро Підручний, Україна (6) +1:17,1
- Деніз Геррманн/Бенедикт Долль, Німеччина (9) +1:19,7
- Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, Чехія (8) +1:45,6
- Динара Алімбекова/Антон Смольський, Білорусь (7) +1:50,1
- Елізабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеція (9) +2:26,0
- Лена Геккі/Себастьян Сталдер, Швейцарія (10) +3:38,9
Остаточні результати після гонки переслідування:
- Євгенія Павлова/Матвій Єлісєєв (2) 33:06,4
- Франциска Пройсс/Симон Шемпп (3) +7,1
- Деніз Геррманн/Бенедикт Долль (4) +25,1
- Доротея Вірер/Лукас Гофер (4) +25,2
- Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (7) +40,1
- Маркета Давидова/Міхал Крчмарж (5) +1:39,6
- Лена Геккі/Себастьян Сталдер (4) +1:59,8
- Динара Алімбекова/Антон Смольський (8) +2:14,7
- Віта Семеренко/Дмитро Підручний (7) +2:39,6