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Віта Семеренко і Підручний посіли останнє місце в біатлонній "Різдвяній гонці"

Переміг російський дует Павлової і Єлісєєва.

Віта Семеренко і Підручний посіли останнє місце в біатлонній "Різдвяній гонці"
Дмитро Підручний
Фото: facebook.com/citybiathlon

У німецькому Рупольдінгу на "Хімгау-Арені" завершилася традиційна біатлонна "Різдвяна гонка".

Попри снігопад, масстарт і гонка переслідування пройшли вчасно, інформує xsport.ua.

Якщо після масстарту українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний були п'ятими, то під час гонки переслідування непереконлива стрільба і слабкий хід опустили українську команду на останню, дев'яту позицію.

Переможцями став російський дует Євгенії Павлової і Матвія Єлісєєва.

Результати масстарту:

  1. Євгенія Павлова/Матвій Єлісєєв, Росія (3 промахи) 33:15,3
  2. Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Німеччина (4) +18,2
  3. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард, Австрія (8) +50,2
  4. Доротея Вірер/Лукас Гофер, Італія (9) +1:09,1
  5. Віта Семеренко/Дмитро Підручний, Україна (6) +1:17,1
  6. Деніз Геррманн/Бенедикт Долль, Німеччина (9) +1:19,7
  7. Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, Чехія (8) +1:45,6
  8. Динара Алімбекова/Антон Смольський, Білорусь (7) +1:50,1
  9. Елізабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеція (9) +2:26,0
  10. Лена Геккі/Себастьян Сталдер, Швейцарія (10) +3:38,9

Остаточні результати після гонки переслідування:

  1. Євгенія Павлова/Матвій Єлісєєв (2) 33:06,4
  2. Франциска Пройсс/Симон Шемпп (3) +7,1
  3. Деніз Геррманн/Бенедикт Долль (4) +25,1
  4. Доротея Вірер/Лукас Гофер (4) +25,2
  5. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (7) +40,1
  6. Маркета Давидова/Міхал Крчмарж (5) +1:39,6
  7. Лена Геккі/Себастьян Сталдер (4) +1:59,8
  8. Динара Алімбекова/Антон Смольський (8) +2:14,7
  9. Віта Семеренко/Дмитро Підручний (7) +2:39,6
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