Віта Семеренко і Підручний посіли останнє місце в біатлонній "Різдвяній гонці"

У німецькому Рупольдінгу на "Хімгау-Арені" завершилася традиційна біатлонна "Різдвяна гонка".

Попри снігопад, масстарт і гонка переслідування пройшли вчасно, інформує xsport.ua.

Якщо після масстарту українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний були п'ятими, то під час гонки переслідування непереконлива стрільба і слабкий хід опустили українську команду на останню, дев'яту позицію.

Переможцями став російський дует Євгенії Павлової і Матвія Єлісєєва.

Результати масстарту:

Євгенія Павлова/Матвій Єлісєєв, Росія (3 промахи) 33:15,3 Франциска Пройсс/Симон Шемпп, Німеччина (4) +18,2 Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард, Австрія (8) +50,2 Доротея Вірер/Лукас Гофер, Італія (9) +1:09,1 Віта Семеренко/Дмитро Підручний, Україна (6) +1:17,1 Деніз Геррманн/Бенедикт Долль, Німеччина (9) +1:19,7 Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, Чехія (8) +1:45,6 Динара Алімбекова/Антон Смольський, Білорусь (7) +1:50,1 Елізабет Гогберг/Торстейн Стенерсен, Швеція (9) +2:26,0 Лена Геккі/Себастьян Сталдер, Швейцарія (10) +3:38,9

Остаточні результати після гонки переслідування: