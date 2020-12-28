У "Манчестер Сіті" спалах коронавіруса: матч АПЛ проти "Еверона" перенесений

Запланований на вечір понеділка матч Англійської Прем'єр-Ліги між "Евертоном" і "Манчестером Сіті" був відкладений через спалах коронавіруса в стані "городян".

Нагадаємо, на Різдво "Сіті" оголосив, що коронавірусом заразилися захисник Кайл Уокер, нападник Габріель Жезус і двоє співробітників клубу.

Новий раунд тестування виявив ще п'ять позитивних результатів в стані віце-чемпіонів Англії, повідомляє пресслужба клубу.

Після прийнятого спільного рішення двох клубів і АПЛ було вирішено, що грати на "Гудісон Парк" буде занадто ризиковано.

У всіх позитивних випадках за участю гравців і персоналу буде дотримуватися період самоізоляції відповідно до протоколу карантину АПЛ і уряду Великобританії, підкреслюється в комюніке.

При цьому тренувальна база першої команди в City Football Academy буде закрита на невизначений термін, а команда і персонал пройдуть тестування, перш ніж буде прийнято якесь рішення про відновлення тренувань.

Це вже другий в нинішньому сезоні АПЛ матч, відкладений на невизначений час через COVID-19. Першим стало протистояння "Астон Вілли" і "Ньюкасла" раніше в грудні.