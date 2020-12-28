Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Топ-10. Найпопулярніші тексти 2020 року
Топ-10. Найпопулярніші тексти 2020 року
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Кулеба заявив про остаточний розрив України з "русскім міром"
Кулеба заявив про остаточний розрив України з "русскім міром"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
ГоловнаСпорт

У "Манчестер Сіті" спалах коронавіруса: матч АПЛ проти "Еверона" перенесений

Клуб Олександра Зінченка пішов на карантин.

У "Манчестер Сіті" спалах коронавіруса: матч АПЛ проти "Еверона" перенесений
Фото: EPA/UPG

Запланований на вечір понеділка матч Англійської Прем'єр-Ліги між "Евертоном" і "Манчестером Сіті" був відкладений через спалах коронавіруса в стані "городян".

Нагадаємо, на Різдво "Сіті" оголосив, що коронавірусом заразилися захисник Кайл Уокер, нападник Габріель Жезус і двоє співробітників клубу.

Новий раунд тестування виявив ще п'ять позитивних результатів в стані віце-чемпіонів Англії, повідомляє пресслужба клубу.

Після прийнятого спільного рішення двох клубів і АПЛ було вирішено, що грати на "Гудісон Парк" буде занадто ризиковано.

У всіх позитивних випадках за участю гравців і персоналу буде дотримуватися період самоізоляції відповідно до протоколу карантину АПЛ і уряду Великобританії, підкреслюється в комюніке.

При цьому тренувальна база першої команди в City Football Academy буде закрита на невизначений термін, а команда і персонал пройдуть тестування, перш ніж буде прийнято якесь рішення про відновлення тренувань.

Це вже другий в нинішньому сезоні АПЛ матч, відкладений на невизначений час через COVID-19. Першим стало протистояння "Астон Вілли" і "Ньюкасла" раніше в грудні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також