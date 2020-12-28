Українські мігранти у Польщі зможуть щепитися від COVID безкоштовно

Українці, які тимчасово чи постійно перебувають на території Польщі, будуть щеплені від коронавірусної недуги безкоштовно.

Про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає "Польське радіо".

"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно",- сказав він.

На запитання, чи вимагатиметься в таких випадках ще й дозвіл на роботу, Дворчик пояснив, що додаткових документів, окрім документів, які підтверджують, що дана особа має регульоване місце проживання в Польщі, вимагатися не будуть.

"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - нагадав він.

Дворчик також повідомив, що вакцина буде доступна кожному і що можна буде записатись на неї, навіть якщо людина не застрахована. Тому це стосується і бездомних людей, які зможуть зробити щеплення від коронавірусу.

Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, вакцинація від COVID-19 розпочалась у неділю, 27 грудня.

До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.

Раніше повідомляли, що Польща ввела нові обмеження на в’їзд та перебування через пандемію. Обмеження діятимуть до 17 січня. Для в'їзду в країну необхідно пройти карантин або мати довідку про щеплення від коронавірусу.