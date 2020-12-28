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​З квітня будемо потихеньку повертатися до звичного ритму життя, - головний санлікар України

Віктор Ляшко закликав громадян не нехтувати імунопрофілактикою.

​З квітня будемо потихеньку повертатися до звичного ритму життя, - головний санлікар України
Фото: kmu.gov.ua

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що Україна почне повертатися до звичного ритму життя з квітня 2021 року, однак, повністю від протиепідемічних обмежень відмовлятися не планується.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня (2021, - ред.) Будемо потихеньку повертатися до звичного для нас ритму життя. Ми не позбудемося повністю від протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відзначаємо", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що коронавірус вже має близько 12 тис. мутацій.

"Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше мені б хотілося, щоб поруч з епідемією коронавирусу не почався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх (хвороб, - ред.) - величезна кількість. Якщо почнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху - хвороби, які можуть початися, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. Українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання вакцини. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

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