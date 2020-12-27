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32 нові випадки коронавірусу виявили у ЗСУ

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб.

32 нові випадки коронавірусу виявили у ЗСУ
Фото: rivnenews.com.ua

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 32 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб.

На ізоляції ( зокрема самоізоляція) перебуває 421 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 34 особи.

Станом на 27 грудня ковідом хворіє 2374 військовослужбовців.

Всього за час пандемії одужало – 11246 осіб, летальних випадків – 37.

Нагадаємо, 25 грудня ковід виявили у 78 українських військослужбовців, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб.

Українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

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