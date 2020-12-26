Ляшко: понад 70% від усіх COVID-ліжок забезпечені киснем

Сьогодні в українських лікарнях є 29 487 вільних ліжок з киснем, зазначив головний санітарний лікар України.

Станом на сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під хворих з ковідом, забезпечені киснем.

Про це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко написав у соцмережі Facebook.

Загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу – 64 349 ліжок. З них – 44 436 ліжок з киснем і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

“На сьогодні у лікарнях маємо – 29 487 вільних ліжок з киснем”, – йдеться у повідомленні.

У середньому 55-60 % серед госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.