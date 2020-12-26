У Києві за минулу добу підтвердили 408 випадків коронавірусу (оновлено)

У Києві за минулу добу підтвердили 408 випадків коронавірусу, 13 хворих померли і 161 людина одужала.

Про це повідомила Київська міськрада.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів.

Найбільше випадків: Дарницький район – 147, Деснянський район – 83, Оболонський район – 45.

Серед нових хворих:

229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років; 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106486. Коронавірус подолали 37130 мешканців Києва. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.