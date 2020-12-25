За добу в Україні виявили 11 035 нових захворілих на ковід, одужало понад 15 000

Київ знову на першому місці за кількістю нових інфікованих.

Фото: Максим Степанов Facebook

В Україні за минулу добу 24 грудня виявили 11 035 нових захворілих коронавірусом , зокрема 484 дитини та 388 медиків.

Загальна кількість виявлених випадків у країні - 1 012 167 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за учора госпіталізували 2 739 людей, 186 пацієнтів з коронавірусом померли, 15 337 - одужали. За весь час померла 17 581 людина, одужали - 646 772.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях", - повідомив Степанов.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я. Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.