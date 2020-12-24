Україна не перенесе локдаун навіть у разі значного скорочення захворюваності

Степанов заявив, що навіть у разі дії заборони працювати закладам у новорічну ніч після 1:00, це навряд чи змусило б людей розійтися.

Жорсткий карантин, запланований з 8 по 24 січня 2021 року, не перенесуть навіть у разі значного скорочення захворюваності коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Жорсткий карантин буде з 8 по 24 січня. Наприкінці січня починається зростання хворих на грип, у яких спостерігаються такі самі ускладнення. Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде", - сказав міністр.

Степанов також прокоментував рішення уряду продовжити роботу закладів харчування в новорічну ніч. За його словами, навіть у разі дії заборони працювати після 1:00 це навряд чи змусило б людей розійтися.

"Рішення уряду стосується виключно часу роботи закладів харчування, інші решта обмежень залишається... Навряд чи всі ресторани почнуть зачинятися о 1:00 ночі. Ми розуміємо, що хтось працюватиме до 2:00 і так далі", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні Степанов заявив, що в закладах громадського харчування найвищий ризик інфікування коронавірусом, тому введення локдауну є виправданим.

Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00.

З 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні. Зокрема, працюватиме транспорт.

Крім того, з 19 грудня і до 28 лютого в Україні діють нові правила карантину.