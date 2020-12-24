Степанов назвав масове щеплення найефективнішим методом боротьби з ковідом

Мінстр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що найефективніший метод боротьби з коронавірусом - це масове щеплення.

Про це він заявив на брифінгу, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року. За його словами, вакцинація може початись у лютому, але терміни можуть зміститись в залежності від дати поставки вакцини.

"Доступ українців до вакцини від COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже, масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи. За словами глави представництва України в ЄС Миколи Точицького, вакцину від коронавірусу ЄС надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.