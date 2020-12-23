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МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців

Для проведення щеплень знадобиться близько 40 млн доз вакцини.

МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців
Фото: kmu.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами міністра, на проведення щеплень знадобиться близько 40 млн доз вакцини. Підготовка кабінетів щеплення та мобільних бригад для вакцинації вже почалася.

"Я розумію, що для цього нам буде потрібно 40 мільйонів доз ... І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо (за допомогою - ред.) здібностей наших медичних працівників, логістичних (потужностей - ред.) охопити щепленнями 23 млн населення ", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації.

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