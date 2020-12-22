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Уперше з початку року COVID-19 за смертністю обійшов грип та пневмонію

У січні-жовтні з діагнозом COVID-19 померли 8 350 осіб, грип і пневмонія - 6 818.

Уперше з початку року COVID-19 за смертністю обійшов грип та пневмонію
Фото: EPA/UPG

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих в Україні за січень-жовтень із зазначенням причин. Усього за десять місяців 2020 року померло 485 734 осіб, у тому числі в жовтні - 59 047 осіб.

Як свідчать дані Держстату, за десять місяців 2020 року з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19 померли 8 350 осіб, у 7 954 з них вірус був ідентифікований, у 396-ти - неідентифікований. 

За цей же період грип і пневмонія вказані причиною смерті 6 818 осіб.

Таким чином, вперше з початку року COVID-19 обійшов серед причин смертності грип та пневмонію.

Від ішемічної хвороби серця у січні-жовтні померли 225 928 осіб, інсультів - 62 753, злоякісних новоутворень - 64 556,  хвороб органів травлення - 19 557 осіб, хвороб нервової системи - 3 580 осіб.

Від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, померли 2 456 осіб, туберкульозу - 2 441, хвороб сечостатевої системи - 2 203 особи, цукрового діабету - 1 728 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-жовтень 2020 року померли 23 043 українці, у тому числі внаслідок транспортних нещасних випадків - 3 185 осіб.

Випадкове утоплення та занурення у воду стало причиною смерті 1 335 осіб, нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я, - 839 осіб, отруєння отруйними речовинами - 1 251, отруєння та дія алкоголю - 1 675 осіб.

Унаслідок самогубства загинули 5 198 осіб, унаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження - 1 122 особи.

Як повідомляли, за дев'ять місяців цього року в Україні від COVID-19 померло 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%.

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