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​Кабмін спрямував 103 млн гривень з "ковідного фонду" на виплати колишнім вкладникам Кредитпромбанку

У 2018 році міжнародний арбітраж у Нідерландах присудив позивачам виплату $8,91 млн, або 239,2 млн грн, а також відсотків.

​Кабмін спрямував 103 млн гривень з "ковідного фонду" на виплати колишнім вкладникам Кредитпромбанку
Фото: bankruptcy-ua.com

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення Мін'юсту 103 млн гривень із фонду боротьби з COVID-19 через програш Україною у 2018 році понад $9 млн у міжнародному інвестиційному арбітражі вкладникам Кредитпромбанку.

Відповідну постанову №1284 Кабмін прийняв 21 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 000 тисяч гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для часткового відновлення видатків споживання за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" на здійснення заходів із погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі №АRB/14/19 за позовом компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна", - йдеться у постанові.

Мін'юсту доручено забезпечити погодження виділення бюджетних коштів, передбачених п.1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Нагадаємо, у липні 2018 року міжнародний арбітраж у Нідерландах у спорі City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC і Prodiz LLC проти України присудив позивачам виплату $8,91 млн, або 239,2 млн грн, а також відсотків за період із 31 грудня 2013 року за ставкою 12-міс. LIBOR+4% і $0,4 млн судових витрат.

Спір був пов'язаний із втратою компаній депозитів у Кредитпромбанку, виведеному з ринку рішенням Нацбанку. На думку позивачів, держава не змогла захистити їхні інвестиції, як того вимагала міжурядова угода, а також домогтися незалежного розгляду справи в українських судах.

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