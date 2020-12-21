В НБУ заявили, що виконали усі структурні маяки для отримання кредиту МВФ

Традиційним для такого періоду структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

Національний банк України виконав усі поставлені завдання, які були необхідні для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це заявила на презентації звіту про фінансову стабільність перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"У нас одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Другий серйозний момент - це було затвердження планів державних банків по роботі з проблемами активами. Ми також це зробили. Третє - нам треба було затвердити на Раді з фінстабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. Це також було зроблено. На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди stand-by для України - ред.)", - сказала Рожкова.

Заступниця голови НБУ зазначила, що традиційним для такого періоду структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

"Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - наголосила Рожкова.

Нагадаємо, місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України в форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня.

У листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Георгієва зі свого боку зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу МВФ в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.