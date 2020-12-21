Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаЕкономікаДержава

В НБУ заявили, що виконали усі структурні маяки для отримання кредиту МВФ

Традиційним для такого періоду структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

В НБУ заявили, що виконали усі структурні маяки для отримання кредиту МВФ
Фото: пресс-служба НБУ

Національний банк України виконав усі поставлені завдання, які були необхідні для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це заявила на презентації звіту про фінансову стабільність перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"У нас одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Другий серйозний момент - це було затвердження планів державних банків по роботі з проблемами активами. Ми також це зробили. Третє - нам треба було затвердити на Раді з фінстабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. Це також було зроблено. На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди stand-by для України - ред.)", - сказала Рожкова.

Заступниця голови НБУ зазначила, що традиційним для такого періоду структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

"Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - наголосила Рожкова.

Нагадаємо, місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України в форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня.

У листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Георгієва зі свого боку зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу МВФ в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також