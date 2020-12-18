МВФ почне перегляд програми stand-by для України 21 грудня

Місія планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят в січні 2021 року.

Місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України в форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

"З огляду на обставини пандемії COVID, місія буде проводити дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - зазначив він.

Люнгман додав, що місія планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят в січні 2021 року.

Нагадаємо: у листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Георгієва зі свого боку зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу МВФ в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.