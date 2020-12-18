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Вишняківський спиртзавод продали за рекордні 234 млн гривень

Це вже 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД, що розташоване за 100 км від Полтави, за рекордну для приватизації спиртових активів суму - 234 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду в Facebook.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Новий власник отримає, зокрема спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію і будівлю брагоректифікації.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

"У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску - близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об’єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - повідомляють у ФДМУ.

У Фонді нагадують, що це вже 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Попередній рекордсмен у приватизації спиртових активів - найбільший молдавський завод з виробництва етилового спирту ZERNOFF. 12 листопада він на аукціоні за 120 млн гривень придбав Марилівський спиртзавод на Тернопільщині. 

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