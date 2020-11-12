Найбільший молдавський виробник етилового спирту приватизує Марилівський спиртзавод за 120 млн гривень

Поки що це рекордна сума продажу спиртзаводу в Україні.

Марилівський спиртзавод, розташований на Тернопільщині, 12 листопада продали на аукціоні приватизації за 120 млн гривень. Поки що це рекордна сума, за яку був продавний об'єкт "Укрспирту".

Усього наразі провели сім аукціонів приватизації спиртових активів у рамках демонополізації ринку виробництва спирту, повідомили на сайті Фонду держмайна України.

"В аукціоні на конкурентних торгах змагалися двоє учасників, які підвищили ціну у 2,2 рази від стартових 54 731 454, таким чином фінальна ціна активу становила 120 000 000 грн", – йдеться у повідомленні.

Марилівський МПД вважатиметься офіційно приватизованим після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Зазначається, що разом із правом власності на актив інвестор також отримає можливість участі в новому ринку виробництва спирту.

Очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в Facebook повідомив, що новим власником Марилівського МПД стане спільне підприємство ZERNOFF – найбільший молдавський завод з виробництва етилового спирту.

"Спільне підприємство передбачає наявність іноземних інвестицій, тож донедавна монополізований український ринок спирту починає завойовувати впевнену зацікаленість не лише вітчизняних, а й іноземних гравців. Не скажу, що ми надто здивовані, адже на усіх моїх численних зустрічах з іноземним бізнесом приватизація активів спиртової галузі завжди отримує окрему порцію уваги. Тепер ця увага починає потроху конвертовуватися у підкріплений інвестиціями інтерес", – додав Сенниченко.

Нагадаємо, що 15 вересня Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".

15 жовтня Фонд державного майна продав перший спиртзавод державного підприємства "Укрспирт". Покупцем стала компанія з групи Nemiroff.

23 жовтня у межах демонополізації спиртової галузі в Україні приватизовано ще два спиртзаводи - Артемівський (Донецька область) та Овечацький (Вінницька область).

28 жовтня у Фонді держмайна України провели аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу.

30 жовтня Аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу ДП “Укрспирт” за стартовою ціною 62,75 млн грн не відбувся, завод виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни. Також не відбувся аукціон з продажу Лужанського спиртзаводу у Чернівецькій області. Підприємство буде виставлено на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 30 листопада 2020 року. Стартова ціна становила 17,32 млн грн.