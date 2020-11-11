Голова Національного банку України Кирило Шевченко в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з тимчасовим керуючим директором і виконавчим віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Стефані фон Фрідебург і керівництвом Світового банку.

Про це інформує пресслужба НБУ.

"Національний банк та IFC спільно працювали над створенням кредитного реєстру НБУ, підвищенням доступності фінансових послуг в Україні, зокрема упровадженням нових фінансових продуктів та цифрових послуг, захистом прав споживачів", - йдеться в повідомленні.

Також серед запланованих спільних проєктів – удосконалення роботи публічного кредитного реєстру, посилення функції захисту прав споживачів, підвищення рівня фінансової грамотності, розробка Національної стратегії фінансової інклюзії України, поширення досвіду ЄС з віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Під час зустрічі з керівництвом Світового банку Шевченко заявив, що підтримання незалежності Нацбанку сьогодні є одним із пріоритетів.

У зустрічі з керівництвом Світового банку, зокрема, взяли участь виконавчий директор групи, до якої входить Україна, Кун Давідсе, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, а також віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми високо цінуємо довготривалі відносини та підтримку, яку Група Світового банку надає як Національному банку України, так і Україні в цілому. Дуже важливо, що нашим спільним пріоритетом є зміцнення фінансового сектору України та закладення основ для надійного розвитку кредитування", - зазначив Шевченко.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Кирило Шевченко відзначив спільну зі Світовим банком роботу для зміцнення фінансової системи України. Зокрема, спільні проєкти з реформування державного банківського сектору, небанківського фінансового сектору ("спліт"), реформування національної платіжної системи, удосконалення системи врегулювання неплатоспроможних банків, упровадження наглядових технологій (SupTech), а також роботу над зниженням частки непрацюючих кредитів у банках.

У НБУ додали, що цього року банківський сектор за сприяння Нацбанку активізував роботу в цьому напрямку - тільки за вересень частка проблемних кредитів у банках знизилася з 48% до 45,6%.

Нагадаємо, 9 листопада Кирило Шевченко зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар і заявив, що продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України.