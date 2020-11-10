​Недовіра до судової системи України очолила антирейтинг перешкод для іноземних інвестицій - опитування ЄБА

Недовіра до судової системи вперше за п'ять років очолила антирейтинг перешкод для іноземних інвестицій в Україну, тоді як "лідер" попередніх років - корупція - посіла друге місце. Монополізація ринків і захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також суттєво перешкоджає обтяжливе та нестабільне законодавство.

Про це свідчать результати щорічного опитування іноземних інвесторів, яке провели Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital і Центр економічної стратегії.

48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, тільки 9% бачать покращення.

Фото: eba.com.ua

На думку стратегічних і портфельних інвесторів, ефективна боротьба з корупцією матиме найбільший сприятливий влив на інвестиційний клімат. Також зазначається, що важливим факторами можуть стати перезапуск судової системи та призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією.

Дефолт за державними запозиченнями був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату. Другу та третю позицію посіли відхід від демократичних цінностей та зміна геополітичного курсу. Стратегічні інвестори також вбачають загрозу в занадто м’якій бюджетній і монетарній політиці, яка становить ризик для макроекономічної стабільності.

Портфельні інвестори вважають неспроможність досягти домовленості з МВФ найсуттєвішою загрозою після дефолту.

Потенційний повторний локдаун матиме помірний негативний вплив на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють Україні, зазначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.

Фото: eba.com.ua

Фото: eba.com.ua

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій країни і закликав брати участь в урядових програмах для великих інвесторів. Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну" і нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" і про податкові канікули.

У той самий час посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що для залучення в Україну німецьких інвесторів потрібні не "няні", а незалежна судова система.