Голова Нацбанку зустрінеться з керівництвом МВФ і Світового банку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтону.

Про це йдеться на сторінці Нацбанку у соцмережі Facebook.

Мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

“ У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC)”, – йдеться у повідомленні.

Шевченко планує перебувати у США до 13 листопада.

Нагадаємо, Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на Сході країни.

у червні Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні 350 млн доларів в рамках першої позики на економічне відновлення і підтримку реформ.

Гроші мають йти зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель і врегулювання проблемних кредитів у державних банках, підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектора і посилення системи соціального захисту для підтримки літніх людей, які особливо вразливі до COVID-19.

Однак у вересні Світовий банк вирішив відкласти виділення коштів. Водночас за прогнозами, Україна таки отримує позику до кінця 2020 року.

Додамо, ця допомога є однією з двох запланованих позик. Як очікується, друга частина буде спрямована "на надання підтримки у розробці додаткового законодавства в сфері земельної реформи та подальшого підвищення пенсій уразливому населенню".