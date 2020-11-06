Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 17 мільярдів гривень

З початку 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень.

За січень-жовтень 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

З початку 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року - 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше. Видатки з початку року становили понад 395 мільярдів.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.

Фото: пресслужба Пенсійного фонду

Фото: пресслужба Пенсійного фонду

Нагадаємо, Пенсійний фонд з 1 липня впровадив сервіс автоматичного призначення пенсій по досягненню необхідного віку. Тепер для її призначення не потрібно додатково звертатися або особисто відвідувати органи Фонду.Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис.