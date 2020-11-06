Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 17 мільярдів гривень

З початку 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 17 мільярдів гривень
Фото: www.ostro.org

За січень-жовтень 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень. 

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

З початку 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року - 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше. Видатки з початку року становили понад 395 мільярдів. 

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%. 

Фото: пресслужба Пенсійного фонду

Фото: пресслужба Пенсійного фонду

Нагадаємо, Пенсійний фонд з 1 липня впровадив сервіс автоматичного призначення пенсій по досягненню необхідного віку. Тепер для її призначення не потрібно додатково звертатися або особисто відвідувати органи Фонду.Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також