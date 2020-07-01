Пенсионный фонд с 1 июля внедрил автоматическое назначение пенсий

Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.

Пенсионный фонд с 1 июля внедрил сервис автоматического назначение пенсий по достижению необходимого возраста. Теперь для ее назначения не нужно дополнительно обращаться или лично посещать органы Фонда.

Сервис позволяет предоставить и проверить всю необходимую для назначения пенсии информацию загодя. Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда в Facebook.

"Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи", - говорится в сообщении.

Чтобы получать пенсию автоматически, пользователю нужно:

авторизоваться на сайте Фонда при помощи электронной подписи

заполнить атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные удостоверяющего личность документа, адрес проживания и регистрации, данные о выбранном способе выплаты пенсии и получении пенсионного удостоверения)

добавить сканированные копии документов для подтверждения его права на доплаты и льготы

подписать анкету-заявление при помощи электронной подписи и отправить в орган Фонда

Информацию о назначении и сумме пенсии пользователь получит при помощи СМС, на сайте или через мобильное приложение.

Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что после индексации средняя пенсия в Украине составила 3400 гривен. С 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 гривен.