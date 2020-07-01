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За сутки боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе

Ранены двое военнослужащих ВСУ.

За сутки боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сили в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Невельское, агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин. У Водяного и Авдеевки оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные минометы 120-го калибра боевики также применяли на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, что в районе ответственности группировки "Север". Также, вблизи этих населенных пунктов, преимущественно в вечернее время, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировано рядом Хутора Вильный.

В результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, в течение дня вторника российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате были ранены двое украинских военнослужащих.

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