Персонал пляжей Одессы обязали носить маски

Персонал коммунальных пляжей Одессы обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию - два метра.

Об этом говорится в ответе коммунального предприятия Одесского городского совета "Побережье Одессы" на запрос "Українських Новин".

"Для персонала пляжей нужно носить маску, соблюдать безлопастную социальную дистанцию не менее 2 м и правила личной гигиены", - говориться в сообщении.

Посетителям пляжей также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и личную гигиену. Людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями не рекомендуется посещать пляжи.

Соответствующие рекомендации размещены в виду информационных объявлений на всех коммунальных пляжах Одессы.

По состоянию на 30 июня пять пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам. Восемь пляжей города работают в штатном режиме.

Напомним, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин, но пляжи рестораны решили не закрывать. Сообщалось, что в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Также будет ограничено разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Арендаторам пляжей рекомендовали обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а ресторанам - обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше четырех человек.