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Завкафедрой одного из вузов Ровно задержали при получении $700 взятки

Преподаватель получила деньги за содействие в сдаче госэкзаменов и выдаче дипломов.

Завкафедрой одного из вузов Ровно задержали при получении $700 взятки

В Ровно правоохранители установили факт вымогательства и получения взятки заведующей кафедры одного из вузов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что преподаватель получила 700 долларов и 1 400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.

Женщина задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/rvoblprokuratura

Напомним, ранее сообщалось, что проректора киевского вуза подозревают в вымогательстве взятки от иностранцев за вступление.

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