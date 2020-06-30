Как свернуть с хайвэя к точке невозврата

Причиной того, что вслед за начавшимся в разных странах мира вторым всплеском коронавируса последуют третий, четвёртый…n-ый всплески является попытка в который раз побыстрее справиться с последствиями неразрешенного серьезнейшего кризиса, а не с его первопричинами.

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До конца минувшего десятилетия апокалиптические прогнозы о последствиях глобального потепления и тревожные заявления экологов о разрушении экосистемы Земли вызывали у подавляющего большинства и политиков, и экономистов, и обычных граждан изрядный скепсис. Что было совершенно понятно. Ведь, казалось бы, всё идёт по накатанной: экономики мира вовсю работают, ВВП хоть и с задержками из-за кризисов, но неуклонно растёт, новая гонка вооружений продолжается без серьёзных инцидентов между её участниками, с общими проблемами типа глобального потепления тоже что-то пытаются делать…

Но именно события последних месяцев показали, что ситуация с перспективами сохранения обычной жизни людей и государств неуловимо, но радикально действительно поменялась. А также показали, что в старом порядке вещей есть какие-то системные ошибки, которые уже в обозримом будущем могут привести к серьёзнейшему кризису для всего человечества. Почему для всего? Да потому, что коронавирус в отдельно взятом Китае и последовавший всемирный локдаун отчётливо показали всем: лозунг о хате с краю «не прокатит».

«Поганый царь природы» и его фиаско

Выражение «поганый царь природы» о человеке принадлежит Льву Толстому, из его «Крейцеровой сонаты». В нашем случае «поганый» не столько ругательный эпитет, сколько «плохой». Первопричина нынешнего кризиса в том, что в том, что в последние лет 100 человечество признало себя хозяином (?!) Земли. Как пели об этом в старой советской песне – «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей».

При том, что, на минуточку, Земля существует 4,54 миллиарда лет. А homo sapiens появился по самым смелым версиям 300 тысяч лет тому назад в Африке. На остальные континенты он перебрался и того позже, добравшись до Америки лишь 13-15 тысяч лет назад. 4,5 миллиарда и пускай даже 300 тысяч лет – это во много-много раз меньше, чем мышка у основания громадной пирамиды Хеопса.

И представьте - последняя, несмотря на то, что она «маленькая как міш, пардон как кріс», в 20-м веке объявила себя хозяйкой ВСЕЙ пирамиды. Это решение было оформлено совокупностью решений и действий политических и экономических элит всех ведущих стран мира.

Одновременно человечество начало вести себя соответствующе. И с ограниченными природными ресурсами. И с совершенно дикими темпами перепроизводства: сначала за 46 лет - с 1945 до 1991 года - произвели товаров и услуг столько же, сколько за всю предыдущую историю человечества, а потом всего за 20 лет - с 1991 по 2011 – ещё столько же. И с тотальным загрязнением собственной среды обитания. И, кстати, в отношениях с себе подобными – регулярно устраивая кровопролитные военные конфликты в разных частях мира.

Естественно, в ответ Мать Природа попыталась вразумить этаких малышей, устроивших в гостях у неё «праздник непослушания». Тем более, что под рукой у гостей было заранее данное им подробное руководство к практике взаимоотношений со средой собственного обитания – разъяснения Владимира Вернадского и его последователей Эдуарда Леруа и Тейяра де Шардена о ноосфере (сфера взаимодействия общества и природы). Но малышам, адептам реального мира, было не чтения отвлечённых теорий. Не говоря о выполнении зафиксированных в них правил.

Уроки от Природы становились всё жёстче после устроенных людьми двух мировых войн, множества техногенных катастроф (включая аварии на атомных электростанциях в Чернобыле и Фукусиме и самую масштабную по числу жертв катастрофу на химическом заводе Union Carbide в 1984 году в индийском городе Бхопал). А также грандиознейших проектов типа переброски рек в бывшем СССР, вкладом человека в процесс глобального потепления, стремительным сокращением ареалов и популяций множества диких животных и птиц и т.п.

Судя по действиям во время последнего мощнейшего экономического кризиса-2008 спустя всего 10 лет после очень серьёзного кризиса 1998 года шансом пересмотреть в комплексе свою линию государства не воспользовались. И вместо того, чтобы всем миром приступить к разработке прикладного плана и практическим действиям по выравниванию зашкаливающих дисбалансов в собственном развитии ведущие государства ситуацию законсервировали – влили больше денег, покончили с кризисом ликвидности, одновременно увеличили спрос и отрапортовали о преодолении кризиса.

Хотя в реальности снова побежали по замкнутому кругу: перепроизводство – кризис – стимулирование экономики деньгами с последующим увеличением спроса – опять перепроизводство – новый кризис. Именно поэтому в прошлом году целый ряд выдающихся экономистов, включая предсказавших кризис 2008 года, уверенно предрекали новый кризис-2020.

Но в отличие от прошлых кризисов, включая провал 2008-2009, на этот раз всё одной экономикой не обошлось. Начиная с прошлого года, мир (и без того основательно дестабилизированный линиями напряжений «Россия - Запад» и «США – Китай») столкнулся с сильнейшими пожарами в Амазонии, Сибири и Австралии. Причём пожары в Австралии, достигшие катастрофических масштабов в начале этого года, создавали свои собственные погодные системы и тем самым генерировали сами себя.

Одновременно Китай, а потом и весь мир охватила эпидемия коронавируса. Ещё не закончившаяся, но уже приведшая к самому серьёзному падению экономики за 90 лет после Великой депрессии.

И подводить итоги, и ставить точку пока рано. По оценке ООН, именно в данный момент человечество стоит на распутье, а к концу следующего десятилетия окажется на одном из двух возможных путей. «Либо оно пройдет точку невозврата и поставит под угрозу всё живое на планете, либо оно пойдет "дорогой надежды", что означает немедленное снижение уровня выбросов CO₂ и отказ от использования угля», - зафиксировал сложность момента на прошлогодней 25-ой климатической конференции ООН генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш.

Однако даже климат – это пусть и огромный, но только один из пазлов глобальной диарамы «Война человека против природы». Такие «чёрные лебеди» как волны коронавируса с глобальным локдауном способны сильно скорректировать все анализ-прогнозы о развитии ситуации.

И поэтому, не впадая в излишний алармизм, нужно прямо здесь и прямо сейчас всем понимающим серьёзность и опасность ситуации консолидировать свои усилия. И разрабатывать не отвлеченные стратегии увода нашего лайнера от стремительно надвигающего огромного айсберга, а заняться разработкой чёткой логистики – то нужно сделать в масштабах всей планеты и в масштабах каждого отдельного государства.

Как представляется, организацией такой работы могут заняться и такие махины как ООН, и органы власти в государствах и транснациональные мега-корпорации типа Facebook, Google etc. С привлечением специалистов и координацией усилий между собой.

Можно эти рекомендации расценить как не вполне оправданное обобщение. Конечно, можно. Но напомню ещё раз - коронавирус не задержался в маленькой китайской деревушке, а отправил весь мир (и конкретно нас с Вами, уважаемый читатель) в локдаун. Не так ли? Тем более, что и сроки жёсткие – плюс-минус в районе десяти лет. И это по прогнозу, который учитывает только количество углекислого газа в атмосфере. Но не учитывает фактора попрания homo sapiens как видом в целом основополагающих законов ноосферы. В которой он, собственно, и имеет честь проживать.