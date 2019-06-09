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На саммите G20 спрогнозировали новый мировой экономический кризис

Торговая война между Китаем и США замедляет рост мировой экономики.

На саммите G20 спрогнозировали новый мировой экономический кризис
Встреча министров финансов и глав центробанков G20 на саммите в Японии, 8 июня 2019
Фото: EPA/UPG

Одной из главных тем дискуссий на саммите "большой двадцатки" (G20) стало влияние тарифного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки на развитие мировой торговли. Об этом в воскресенье, 9 июня, пишет Немецкая волна.

В саммите, который проходит в городе Фукуока на юго-западе Японии, участвуют министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

“Сегодня из-за торговых конфликтов такого рода существует реальная угроза, что замедление роста мировой экономики выльется в глобальный экономический кризис”, - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью газете "Nikkei" назвала торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном самым большим препятствием на пути развития мировой экономики.

Иное мнение высказал министр финансов США Стивен Мнучин, назвав повышенные таможенные пошлины, введенные США на товары из КНР, "экономическим шансом" для многих других стран.

"Здесь будут победившие и проигравшие", - высказался Мнучин. По его мнению, если Пекину и Вашингтону удастся договориться, "это будет иметь весьма положительные последствия" для США, для Китая, для Европы и всего остального мира.

По словам Мнучина, торговая война с Китаем никак не отражается на конъюнктуре внутреннего рынка США, поскольку американское правительство защищает потребителей от влияния повышенных пошлин.

США и Китай являются сегодня двумя крупнейшими экономиками мира. Торговый конфликт между ними обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов.

Надежды на урегулирование данного спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня 2019 года.

В 2018 году объем экспорта китайских товаров в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.

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