Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"

Санкции США против Ирана свидетельствуют о нежелании Вашингтона вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает AFP.

"Понадобилась всего одна неделя для того, чтобы утверждение президента США о том, что он готов вести переговоры с Ираном, оказалось напрасным", - заявил он.

Мусави назвал новые санкции еще одним примером "экономического терроризма" и продолжением "вражды" США против Ирана.

"Политика максимального давления Америки - неудачная политика, которую неоднократно пробовали раньше предыдущие президенты страны. Это неправильный путь, и правительство США может быть уверено, что оно не достигнет ни одной из целей, поставленных для этой политики", - считает представитель иранского МИД.

Напомним, накануне Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении Ирана. Ограничения коснулись предприятий нефтехимического комплекса страны, в том числе, крупнейшего в Иране нефтехимического холдинга, который является одним из главных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима.

В администрации США подчеркнули, что введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления на Иран", направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

9 мая США уже ввели санкции против Ирана, которые касаются производства стали, алюминия, меди и железа. Документ предусматривает ограничения и против производителей металлов в Иране и против тех, кто торгует продукцией иранского происхождения.

Новым санкциям США предшествовало решение Ирана прекратить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке.

В апреле США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.