Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально "не было никакой Украины". Об этом сообщают российские СМИ.

"Я считаю, что белорусы, русские и украинцы - единый народ, много раз об этом говорил. В свое время не было никакой Украины. Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины она формировалась на окраине империи. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного", - заявил Путин.

Также он добавил, что перед Первой мировой войной страны, готовившиеся к конфликту с Россией, "начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать".

"Ну и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность. Ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "хорошим актером", но для государственных дел у него мало опыта и знаний. Также лидер РФ выразил надежду "когда-нибудь познакомиться с Зеленским".

В марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым, а весной и летом 2014 года обеспечила оружием сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. В отношении России действуют многочисленные международные санкции з агрессию в отношении Украины.