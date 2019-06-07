Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

"Facebook не позволит Huawei предварительно устанавливать свои приложения на их смартфонах", - сказано в сообщении.

Владельцы смартфонов от Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram, и в дальнейшем получать обновления через магазин Play Store. Однако на новых телефонах этой компании больше эти приложения не будут устанавливаться.

В то же время, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановленные приложения от Google.

Напомним, 17 мая Министерство торговли США объявило о намерении внести Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продажи американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.