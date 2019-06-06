Путин заявил, что его тревожит угроза глобального конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что его тревожит угроза нового глобального конфликта.

Об этом он сказал журналистам в ходе общения на Петербургском международного экономического форума.

Президент России заявил, что после создания ядерного оружия цивилизация живет в состоянии относительного покоя и "лучше бы до конфликтов не доводить".

"Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

При этом он добавил, что если не держать под контролем этого "огненного змея", это может привести к глобальной катастрофе.

"Смотрите, сегодня все занимаются проблемами окружающей среды – и это правильно, потому что это глобальная угроза – изменение климата, антропогенные выбросы и так далее. Все это правильно. Дети уже этим занимаются, девочки, мальчики по всему миру. Но они не осознают, молодые люди, а тем более подростки, дети не осознают глобальной угрозы и такого серьезного вызова, связанного с вопросами возможных глобальных конфликтов", - сказал Путин.

"Но у меня такое впечатление, что как-то примелькались эти вопросы, они как-то немножко ушли на второй план. Это не может не вызывать тревогу и озабоченность не может не вызывать", - добавил он.

Напомним, американский генерал Кертис Скапаротти весной 2019 года заявил, что РФ может прибегнуть к ядерному оружию для быстрых побед над более слабыми соседями.

Глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли в свою очередь заявил, что у Москвы есть возможность проводить ядерные испытания малой мощности вопреки исходящим существующим запретам.