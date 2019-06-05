Манфред Вебер переизбран на пост главы ЕНП в Европарламенте

Немецкий политик Манфред Вебер переизбран председателем политической группы Европейской народной партии в новом Европарламенте. Это решение было принято на учредительном заседании ЕНП в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Чувствую глубокую благодарность за доверие коллегам из ЕНП, которые снова переизбрали меня председателем группы. Мы едины и сильны, как никогда, чтобы бороться за лучшую Европу", - заявил европарламентарий.

Среди приоритетов Вебер отметил укрепление социально ориентированных рыночных экономик, урегулирование миграционного кризиса и борьбу с климатическими изменениями.

В ЕНП заявили о готовности сотрудничать с другими политическими силами ради создания в Европарламенте стабильного большинства.

Напомним, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.