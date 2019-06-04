Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Украина и война
Украина и война
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
ГлавнаяПолитика

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским

В ЕК заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским
Фото: Администрация президента

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Так прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского, передает "Интерфакс-Украина".

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан - ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил он.

Как сообщалось, 4-5 июня Зеленский пребывает с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также