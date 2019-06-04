Политическая партия "Украинский демократический альянс за реформы" идет на парламентские выборы.
Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.
При этом он предлагает объединить "УДАР" с партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".
"УДАР" идет на досрочные парламентские выборы. И я предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал мэр в видеобращении на его странице в Facebook.
Также Кличко заявил, что он и его партия поддерживают политику президента Владимира Зеленского и новой власти в сфере реформ и евроатлантической интеграции Украины.
По словам Кличко, он намерен оставаться на должности мэра столицы.
Напомним, 29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.
Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.
Сам Саакашвили говорил, что не имеет политических амбиций в Украине, но готов консультировать команду президента.
"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. Летом 2-17-го Минюст зарегистрировал "РНС" как партию. На первом же митинге "Руха" Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.